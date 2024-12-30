Akyarlar Bölgesi Arkeoloji Sunumu Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Akyarlar Bölgesi Arkeoloji Sunumu Büyük İlgi Gördü

Bodrum Belediyesi ve Akyarlar Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Akyarlar Bölgesi Arkeoloji Sunumu' vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Arkeolog Serap Topaloğlu, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını tanıttı.

30.12.2024 14:09  Güncelleme: 15:11
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi ile Akyarlar Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle "Akyarlar Bölgesi Arkeoloji Sunumu" yapıldı. Sunuma vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Biriminden Arkeolog Serap Topaloğlu tarafından "Akyarlar Bölgesi Arkeoloji Sunumu" yapıldı. Akyarlar Köyü Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği'nde düzenlenen sunumda Bodrum tarihi ve Akyarlar bölgesinin tarihi ve kültürel mirası anlatıldı. Yapılan sunum, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Akyarlar'da yaşayan vatandaşlar dışında çevre mahallelerden de vatandaşların katıldığı sunumda, Akyarlar Bölgesi Termara Antik Kenti, Aspat (Strobilos) Kenti ve bölge tarihini anlatan kalıntılar ve günümüze kadar ulaşmış kültürel miraslar üzerinden bölgenin tarihi hakkında önemli bilgiler verildi.

Arkeolog Serap Topaloğlu, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek,"Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi olarak vatandaşlarımızı bölgemizin zengin tarihi geçmişiyle ilgili bilgilendirmeye devam ediyoruz. Hem çocuklarımıza yönelik hem de yetişkinlere yönelik etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren sunum sonunda vatandaşlar, merak ettikleri konularla ilgili sorularını da sorma fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akyarlar Bölgesi Arkeoloji Sunumu Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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