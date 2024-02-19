Sakarya'da komşusunu tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da komşusunu tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı

Sakarya\'da komşusunu tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir apartmanda yaşanan tartışma sonucunda A.Y. isimli şüpheli, komşusu Bahattin Demir'i tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yapılan kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli A.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Demir'in cenazesi ise incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

19.02.2024 21:21
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde komşunu tüfekle ateş ederek öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda A.Y. (65), komşusu Bahattin Demir (43) ile iddiaya göre gürültü yüzünden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, evinden aldığı tüfekle komşusunun evine giderek Demir'e ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli A.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bir zincir markette şoför olarak çalıştığı öğrenilen Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Bahattin Demir, Sakarya, Akyazı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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