AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u kutladı.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen partimizin İstanbul Milletvekili Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, Meclisimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ala'dan Kurtulmuş'a Tebrik - Son Dakika
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