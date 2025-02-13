Ala'dan Vesayete Tepki

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Biz, vesayet heveslilerinin sakat anlayışlarıyla mücadele ederek Türkiye'yi bulunduğu konuma getirdik ve hedeflerine de taşıyacağız ama görülüyor ki eski Türkiye'nin vesayet artıkları halen siyaset dışından milli iradeye müdahale alışkanlıklarını bırakamamışlardır." ifadelerini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TÜSİAD YİK Başkanı'nın adeta vesayet odaklarının sözcülüğüne soyunarak eski Türkiye alışkanlıklarıyla yaptığı açıklamaları reddediyoruz. Biz, vesayet heveslilerinin sakat anlayışlarıyla mücadele ederek Türkiye'yi bulunduğu konuma getirdik ve hedeflerine de taşıyacağız ama görülüyor ki eski Türkiye'nin vesayet artıkları halen siyaset dışından milli iradeye müdahale alışkanlıklarını bırakamamışlardır.

Türkiye, halkın doğrudan iradesiyle iş başına gelmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir ve milletimizin böyle az gelişmiş antidemokratik yol ve yöntemlere tahammülü yoktur."