Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan Akseki- Seydişehir arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yer yer devam eden yağış nedeniyle bölgede kar kalınlığı 3 santimetreye kadar ulaştı. Yolun ulaşıma açık olduğu belirtilirken, Karayolları ekipleri tarafından bölgede kar temizleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Haber-Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),
Son Dakika › Güncel › Alacabel Mevkiinde Kar Yağışı Etkili Oluyor - Son Dakika
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