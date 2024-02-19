Alacakaranlık: Hanau belgeseli Almanya\'da gerçekleşen saldırının yıl dönümünde yayınlanacak

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TRT World tarafından, Almanya'da gerçekleşen Hanau saldırısının yıl dönümü dolayısıyla "Alacakaranlık: Hanau" belgeseli hazırlandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgesel bu akşam 20.30'da TRT World'de ekranlara gelecek.

Belgesel, Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye düzenlenen saldırı sonucu 4'ü Türk, 9 göçmenin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan Hanau saldırısını işliyor.

Cinayetin derinliklerine inen yapım ile Almanya ve dünya önemli bir yüzleşmeye davet ediliyor.

Tobias Rathjen'in katliam yolunun izini süren belgeselde, görgü tanıklarının ifadeleri, polis raporları ve kurban yakınlarının anlatımlarıyla bir cinayetten ötesi, küresel bir tehlike deşifre ediliyor.

Irkçı katliamdan 40 gün sonra, 28 Mart 2020'de açıklanan rapora da değinilen belgeselde, Alman Kriminal Polis Ofisi'nin Ratjjen'in video ve mektup kayıtlarına rağmen teröriste saldırı öncesi neden engel olmadığı ve Alman medyasının Hanau saldırısını neden mafya ya da aile içi çatışma olarak yansıtmayı tercih ettiği sorularına da yanıt aranıyor.