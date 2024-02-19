Alacakaranlık: Hanau belgeseli Almanya'da gerçekleşen saldırının yıl dönümünde yayınlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alacakaranlık: Hanau belgeseli Almanya'da gerçekleşen saldırının yıl dönümünde yayınlanacak

Alacakaranlık: Hanau belgeseli Almanya\'da gerçekleşen saldırının yıl dönümünde yayınlanacak

TRT World tarafından, Almanya'da gerçekleşen Hanau saldırısının yıl dönümü dolayısıyla 'Alacakaranlık: Hanau' belgeseli hazırlandı. Belgesel, Hanau'da gerçekleşen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayesini anlatıyor. Alman Kriminal Polis Ofisi'nin saldırı öncesi neden engel olmadığı ve medyanın saldırıyı nasıl yansıttığı da belgeselde ele alınıyor.

19.02.2024 12:49  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT World tarafından, Almanya'da gerçekleşen Hanau saldırısının yıl dönümü dolayısıyla "Alacakaranlık: Hanau" belgeseli hazırlandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgesel bu akşam 20.30'da TRT World'de ekranlara gelecek.

Belgesel, Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye düzenlenen saldırı sonucu 4'ü Türk, 9 göçmenin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan Hanau saldırısını işliyor.

Cinayetin derinliklerine inen yapım ile Almanya ve dünya önemli bir yüzleşmeye davet ediliyor.

Tobias Rathjen'in katliam yolunun izini süren belgeselde, görgü tanıklarının ifadeleri, polis raporları ve kurban yakınlarının anlatımlarıyla bir cinayetten ötesi, küresel bir tehlike deşifre ediliyor.

Irkçı katliamdan 40 gün sonra, 28 Mart 2020'de açıklanan rapora da değinilen belgeselde, Alman Kriminal Polis Ofisi'nin Ratjjen'in video ve mektup kayıtlarına rağmen teröriste saldırı öncesi neden engel olmadığı ve Alman medyasının Hanau saldırısını neden mafya ya da aile içi çatışma olarak yansıtmayı tercih ettiği sorularına da yanıt aranıyor.

Kaynak: AA

Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alacakaranlık: Hanau belgeseli Almanya'da gerçekleşen saldırının yıl dönümünde yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:55:00. #1.12#
SON DAKİKA: Alacakaranlık: Hanau belgeseli Almanya'da gerçekleşen saldırının yıl dönümünde yayınlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement