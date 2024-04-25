Alaçam Yakakent Devlet Hastanesi İnşaatı İhalesi Gerçekleştirildi

Alaçam Yakakent Devlet Hastanesinin inşaatının ihalesi, gerçekleştirildi.
Yakakent ve Alaçam ilçelerine hizmet vermesi planlanan Alaçam Yakakent Devlet Hastanesinin ihalesi, yapıldı.
İhaleyi Teken Elektrik Enerji Üretimi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kazandı.
Toplam 17 bin 384 kapalı alanda 50 yataklı olacak hastanede 2 ameliyathane, 12 poliklinik ve 170 araçlık otopark bulunacak.
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