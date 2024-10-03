Aladağ'dan TEKNOFEST Ziyareti - Son Dakika
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Aladağ'dan TEKNOFEST Ziyareti

Aladağ öğrencileri, TEKNOFEST etkinliklerini ziyaret ederek teknolojiye dair bilgi edindi.

03.10.2024 11:46
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Adana'nın Aladağ ilçesindeki öğrenciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) etkinliklere katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivaldeki stantları gezdi.

Sergilenen ürünleri inceleyip bilgi alan öğrenciler, çeşitli etkinliklere katıldı, gösterileri izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, festivalin öğrencilerin gelecek vizyonuna katkı sunacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aladağ'dan TEKNOFEST Ziyareti - Son Dakika

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