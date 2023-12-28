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Alanya'da aile evden çıkarıldı - Son Dakika
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Alanya'da aile evden çıkarıldı

Alanya'da yaşayan Edip Ayhan ve 2 kızı, ev sahibinin açtığı dava sonucu 7 yıldır oturdukları evden çıkarıldı. Eşyaları belediye deposuna kaldırılan aile, komşularına sığındı. Ayhan, devletin destek verdiğini ancak şu anda bir evde oturma imkanının olmadığını belirtti.

28.12.2023 - 12:00,
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Edip Ayhan (64) ile 2 kızı, ev sahibinin açtığı dava sonucu 7 yıldır oturdukları evden çıkarıldı. Eşyaları belediye deposuna kaldırılan Edip Ayhan, kızları ile komşularına sığındı.

Güllerpınarı Mahallesi Çırpanlı Sokak'taki bir binanın giriş katında 7 yıldır ikamet eden Edip Ayhan, mahkeme kararıyla evden çıkarılınca 2 kızıyla sokakta kaldı. Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi'nden düzenli destek aldığı belirtilen Edip Ayhan, iddiaya göre; son 1 yıldır ev sahibiyle arasında kira ödemesi konusunda anlaşmazlık yaşadı. Ev sahibi anlaşmazlığın ardından tahliye davası açtı. Dava sonucuna göre dün eve gelen icra memurları kararı uygulayıp, Edip Ayhan ile 13 ve 15 yaşındaki 2 kızını ve eşyalarını evden çıkardı. Ayhan'a ve kızlarına komşuları sahip çıktı. Edip Ayhan, kızları ile geceyi bir komşusunun evinde geçirirken, eşyaları korunma amacıyla zabıta ekiplerince Alanya Belediyesi deposuna kaldırıldı.

'MAHKEME BİR ANDA ORTAYA ÇIKTI'

Edip Ayhan, Devlet bana destek de oluyor. Buraya 500 liraya girdim. Sonradan kirayı 1000 TL'ye çıkardılar. 'Tamam' dedik. En son kirayı verdiğim zaman ev sahibi, 'Burayı sattım' dedi. Benim yanıma ne gelen oldu ne giden. Sonra gelen kağıtları sakladılar mı ya da ne yaptılarsa bir anda ortaya mahkeme çıktı dedi.

'BUGÜN ÇIKACAKSIN, SÜRE DOLDU DEDİLER'

Mahkemenin tahliye kararı almasıyla çaresiz kaldığını söyleyen Ayhan, Şu anda paramız da yok. Devlet destekli oturuyoruz. Bugün geldiler, 'İlla çıkacaksın' dediler. Süre doldu. Eşyaları alırız, yediemine götürürüz' dediler. Herhangi bir işle uğraşmıyorum. Yürüyemiyorum. Çalışma imkanım da yok. Devlet destek veriyor. Devletin verdiği destekle benim şu anda bir evde oturma imkanım yok diye konuştu.

'OKULA NASIL GÖNDERECEĞİM'

Eşinin 1 sene önce vefat ettiğini belirten Ayhan, çocuklarının okul durumu hakkında da endişeli olduğunu anlattı. Ayhan, Bugün bitti, o okul. Evden dolayı. Artık nasıl göndereceğim Çocuğun cebine para koyamazsın. Üstü başı yıkanacak. Bu çocuğun her gün yıkanması, temizlenmesi lazım dedi.

Şehirde uygun bir yerde oturacaklarına dair umutsuzluğunu ifade eden Ayhan, Bizim şu anda bu pahalılıktan dolayı herhangi bir apartman dairesinde oturma imkanımız zaten yok. Derdimizi kime anlatacağız diye konuştu.

Alanya\'da aile evden çıkarıldı
Kaynak: DHA
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