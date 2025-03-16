Alanya'da Apartman Yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Toslak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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