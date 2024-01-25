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Alanya'da iş yerinin önünde tabancayla ateş açan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da iş yerinin önünde tabancayla ateş açan şüphelilerden biri tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinin önünde araçtan tabancayla havaya ateş açıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine harekete geçerek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ve 3 boş kovan ele geçirildi. H.K. serbest bırakılırken, C.K. tutuklandı.

Alanya\'da iş yerinin önünde tabancayla ateş açan şüphelilerden biri tutuklandı
25.01.2024 - 15:11,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir iş yerinin önünde araçtan tabancayla havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi Kale Yolu Caddesi'nde bulunan iş yerinin önünde araçtan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmada kimlikleri belirlenen şüpheliler H.K. ve C.K. genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, araç ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ve 3 boş kovan ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, C.K. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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