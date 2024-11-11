Alanya'da Avokado Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Alanya'da Avokado Fiyatları Yükseliyor

Alanya\'da Avokado Fiyatları Yükseliyor

Avokado hasadı devam ederken fiyatlar artıyor, üreticiler hırsızlık endişesi taşıyor.

11.11.2024 14:11
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde avokado hasadının mart ayına kadar sürmesi beklenirken fiyatlar da artmaya başladı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, fiyatlara paralel hırsızlık endişesinin arttığını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Avokado üretiminin en önemli merkezlerinden Alanya'da hasat devam ederken, son günlerde fiyatlar yükselmeye başladı. Önceki haftalarda adedi 15- 18 lira arasında olan avokadonun fiyatı, boyutuna göre 23- 25 liraya kadar yükseldi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, fiyatların artmasıyla birlikte üreticilerin hırsızlık endişesinin de arttığını söyledi. Alanya'da avokado hasadının haziranda başladığını, marta kadar yoğun devam edeceğini belirten Sevilgen, marttan sonra ise hazirana kadar az miktarda hasat yapılarak iç piyasanın ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Bu yıl hasadın zirve dönemini geride bıraktıklarını kaydeden Sevilgen, "En yoğun dönemimizi geride bıraktık ve artık hasatta bir düşüş sürecine girdik" dedi.

'GEÇEN HAFTAYA GÖRE FİYATLARDA 2- 3 LİRA ARTIŞ YAŞANDI'

Son haftalarda avokado fiyatlarının değişkenlik gösterdiğine dikkati çeken Sevilgen, "Geçen haftalarda fiyatlar 15 ila 18 lira arasında değişirken, şu an itibarıyla artış gözlemleniyor. Şu anda normal boy avokadolar 17- 20 lira, iri boy avokadolar ise 23- 25 lira arasında satışa sunuluyor. Geçen haftaya göre fiyatlarda 2- 3 lira artış yaşandı" diye konuştu.

'ÜRETİCİ AVOKADO HIRSIZLARINDAN ENDİŞELİ'

Son yıllarda avokado üreticilerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan hırsızlığın üreticileri endişelendirdiğini aktaran Hilmi Sevilgen, geçen yıllarda gündüz vakti bile yaşanan hırsızlık olaylarına karşı jandarmanın aldığı önlemlerin etkili olduğunu vurguladı. Sevilgen, "Geçen yıl jandarmanın komando birlikleri hasat döneminde devriye gezmeye başladı, bu da hırsızlık olaylarının azalmasına yardımcı oldu" dedi. Ancak son bir haftadır hırsızlık vakalarında yeniden artış yaşandığını kaydeden Sevilgen, "Bu yıl çiftçilerden hırsızlık olaylarının arttığına dair sık sık şikayetler alıyoruz. Üreticiler ne yapmaları gerektiğini soruyor, fakat bizim resmi olarak müdahalede bulunma yetkimiz yok" diye konuştu.

'GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DAHA DA SERTLEŞTİRİLMELİ'

Üreticilerin hırsızlığa karşı çeşitli önlemler aldığını, fotokapanlar kurulduğunu, kamera sistemleri yerleştirdiğini ve bazı büyük bahçelerde çalışanların belirli saatlerde bekçilik yapmaya başladığını söyleyen Sevilgen, çiftçilerin kendi imkanlarıyla güvenlik önlemlerini artırmaya çalıştığını belirterek, "Hırsızlık olaylarının önlenmesi için güvenlik önlemlerinin daha da sertleştirilmesini talep ediyoruz. Bu sadece avokado üreticileri için değil, tüm tarımsal üreticiler için geçerli bir sorun" dedi.

Sevilgen, hırsızlık yapanların cezalandırılmasının üreticiler üzerindeki güvenlik kaygılarını azaltacağını, daha rahat hasat dönemi geçirmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK - ANTALYA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Avokado Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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