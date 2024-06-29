Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Alanya\'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Taşer hayatını kaybetti, kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz yaralandı. Gözaltına alınan H.P. ve oğlu H.P. tutuklanırken, anne serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

29.06.2024 12:06
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Mehmet Taşer'in (36) hayatını kaybettiği, kardeşi Hüseyin Taşer ile Abdullah Solmaz'ın yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına H.P. ile oğlu H.P. tutuklanırken, anne ise serbest bırakıldı.

Tosmur Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 19.00 sıralarında H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Mehmet Taşer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Polis olayla ilgili H.P. ve oğlunu gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında H.P.'nin eşi S.P. de gözaltına alındı. Çift ile oğulları, dün polis merkezindeki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Anne S.P., savcılık sorgusunun ardından bırakılırken baba ile oğlu ise Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Tosmur, Alanya, Kavga, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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