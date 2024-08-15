Alanya'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kestel Mahallesi'ndeki bir evden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sokaklardan toplanan çöplerin bir konutta biriktirildiğini belirlendi.

Evin içerisinde yapılan tahliye ve temizlik çalışmasında 3 kamyon çöp, bir kamyon da geri dönüşüm malzemesi çıkarıldı.

Ekiplerce uzun uğraşlar sonucu temizlenen ev dezenfekte edildi.