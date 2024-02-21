Alanya'da bir özel okulda çıkan yangın 3 sınıfta hasara neden oldu - Son Dakika
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Alanya'da bir özel okulda çıkan yangın 3 sınıfta hasara neden oldu

Alanya\'da bir özel okulda çıkan yangın 3 sınıfta hasara neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir özel okulda klimadan kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda 3 sınıf kullanılamaz hale geldi ve öğrenciler başka sınıflarda eğitime devam edecek.

21.02.2024 12:23  Güncelleme: 12:26
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir özel okulda klimadan çıkan ve 3 sınıfta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çarşı Mahallesi'ndeki bir özel okulun giriş katında bulunan boş sınıfta, klimadan kaynaklanan yangın çıktı.

Yangını fark eden görevlilerin haber vermesi üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.

Öğrencilerin konferans salonunda olduğu sırada çıkan yangının zarar verdiği 3 sınıf kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıktığını duyan çok sayıda veli okula gelerek, zarar gören sınıflarda eğitim gören çocuklarını evlerine götürdü. Bu öğrencilerin yarın başka sınıflarda eğitime devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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