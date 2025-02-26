Alanya\'da ÇED Raporuna Tepki

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Alanya'da turizmcilerden Aytemiz'e ait akaryakıt dolum tesisine olumlu ÇED raporu verilmesine tepki

ALTİD Başkanı Şili:

"Hem çevreyi hem karasal çevreyi hem de su altını etkileyebilecek ciddi risklerde barındıran yapı. Dolayısıyla bu tesisi istemiyoruz"

"Kapasitenin büyütülmesi Alanya'nın turizmini olumsuz etkileyecek"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Aytemiz'e ait Dolfeni tesisinin büyütülmesine karşı verilen ÇED raporunun olumlu sonuçlanmasına Alanyalı turizmciler tepki gösterdi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Şili, "Bu hem karasal çevreyi hem de su altını etkileyebilecek, ciddi riskler de barındıran yapı. Dolayısıyla bu tesisi istemiyoruz" dedi.

Alanya'nın Yeşilöz sahiline 2011'de yapımına başlanan Aytemiz akaryakıt firmasına ait Dolfeni Tesisinin kapasite artırımına ÇED'den olumlu rapor çıkması Alanya'da tepkiye neden oldu. Olumlu ÇED raporunun ardından gemi yanaşma kapasitesinin 60 bin DWT'den 160 bin DWT'ye çıkması ve aynı zamanda dolfenlerin kedi yolu ile birlikte 324 metre uzunluğa ulaşılacağı belirtiliyor.

"Bölgede bu tür bir yapının turizme zarar verebileceği endişesi ile olumsuz görüş bildirdik"

ÇED raporunun olumlu sonuçlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Şili, "Bölgemizde bulunan tüm tesisler bizim derneğimiz bir üyesi. Bizim bölgemiz Alanya turizm ile anılan bir bölge ve çok uzun yıllar 50 yıllardan bu güne turizm yapan bir bölge. Ağırlıklı olarak da deniz, kum ve güneş üçlemesi üzerine. Her ne kadar spor sağlık gibi farklı ürünlerimiz varsa da kültür gibi ağırlıklı olarak deniz, kum ve güneş turizmi yapmaktayız. Konuya bu şekilde baktığımız zaman bugün Alanya Gazipaşa arasında hali hazırda var olan akaryakıt dolum tesisinin kapasitesinin büyütülmesi konusu gündemdeydi ve aslında biz daha önce bunun buraya yapılmaması anlamında görüş bildirmiştik. Gayri resmi olarak bize bunlar sorulmuyor ama sonuçta bir bölge derneği olarak bir sivil toplum kuruluşu olarak bölgede bu tür bir yapının turizme zarar verebileceği endişesi ile olumsuz görüş bildirdik. Bize gelen bilgiler bu yapının büyütülmesine olumlu yönde bir karar verildiği şeklinde. En azından ÇED raporu ile alakalı böyle bir açılım var. Bugün bu var olan tesisin büyütülmesi risklerin daha da büyümesi anlamına geliyor. Daha da büyütülerek riskin artırılması ve bölgemizde oluşacak olumsuz bir durumun tüm bölgenin turizmine etki edecek olması bizlerin arzu etmediği bir durum. Bu anlamda da ilgili mercilere başvurularımız yapıyoruz. Gerekli hukuki yaklaşımlar ne ise bunla da ilgili çalışmaları da arkadaşlarımızın yürütecekler. Nihayetinde burada bir sağduyu gerekiyor. Bu tesisin turizmin olmadığı daha uygun bir bölgede yeni bir tesis yapılması belki daha uygun mevcut tesisinde kapasitesinin daha da artırılmaması bizlerin temel isteği" dedi.

Alanya'nın Türkiye turizm ekonomisine ne kadar çok katkı sağladığını ancak bu yapının büyütülmesi ve ÇED'in olumlu raporunun çıkması ile birlikte turizme de olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Şili, "Turizm bacasız bir sanayi. Bölgemizde ana ekonomik değer turizm bütün Alanya bölgesini kaldı ki Türkiye' ye çok katkı sunan bir bölgeden bahsediyoruz. Toplam yatak kapasitesisin Türkiye'nin yüzde 9-10 gibi bir oran bizde ve sezon içerisinde ciddi olarak hem gelir anlamında döviz getirici bir faaliyet yürüttüğümüz için hem istihdam anlamında hem de Türkiye de bir çok farklı sektöre etki eden bir sektör anlamında çok ciddi bir katkımız var. Bu anlamda bunun göz önüne alınarak mutlaka bu konu ile doğru bir karar verilmesi arzumuz" ifadelerini kullandı.

"Çevresel riski var"

Aytemiz'e ait Dolfeni'nin büyütülmesi ile birlikte olumsuz çevresel faktörlerin meydana çıkacağını söyleyen Burhan Şili, "Bir yandan turizme olumsuz etki olabilecek riskleri taşıdığı kadar, çevresel anlamda da ciddi riskler taşıyan yapıdan bahsediyoruz. Bu hem deniz altı hem çevre anlamında gaz salınımları yada oluşacak her hangi bir olumsuzlıkta bir akıntı bir yanma gibi durumda hem çevreyi hem karasal çevreyi hem ise su altını etkileyebilecek ciddi risklerde barındıran yapı. Dolayısıyla da bu anlamda da istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Kapasite arıtımının turizmi baltalayacağının altını çizen Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu ise, tesisin kapasite artış projesinin turizm kenti Alanya'nın doğasına, ekonomisine ve imajına zarar vereceğini söyledi. Şakiroğlu, "Tesisin mevcut kapasitesi zaten tartışma konusuyken, büyütülmesi asla kabul edilemez. Bakanlığın almış olduğu kararı mahkemeye taşıyacağız. Turizm baltalanacak. Biz kesinlikle buna müsaade etmeyiz. Akıl ve mantık var. Ne dolfen kapasitesine ne de dolum tesisi projesinin arttırılmasına onayımız var. Hem güvenlik hem de deniz açısından sağlıklı değil. Bu karar kabul edilemez. Göz göre göre buna nasıl ÇED olumlu kararı verirler. Masa başında kimler karar veriyor. Bizim aklımızı başımıza almamız gerekir" ifadelerini kullandı.