Alanya'da Çuvala Dolanan Caretta Caretta Yavrusu Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı.
Su sporları teknesi sahibi Sinan Üzüm, Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıktıkları sırada bir caretta caretta yavrusunun denize atılan çuvala dolandığını fark etti.
Üzüm, tekneye aldığı caretta carettayı çuvaldan kurtararak yeniden denize bıraktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, Üzüm'ün yavruyu sudan çıkardıktan sonra çuvaldan kurtarıp denize bırakması yer alıyor.
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