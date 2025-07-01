Alanya'da Daire Yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dairede yandı.
Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu alevler, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.
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