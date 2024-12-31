Alanya'da Drift Yapan Sürücüye Cezası Kesildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

Kargıcak Mahallesi'nde otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi, ehliyetine de 2 ay el konuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan sürücünün drifti, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla kaydedildi.