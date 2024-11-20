Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücünün, aracıyla geri manevra yaptığı sırada çarptığı eşi hayatını kaybetti.
Kerim Kocaman (54), 07 HAD 01 plakalı otomobiliyle Gökbel Yaylası Gömürgen mevkisindeki ikametinin önünden sokağa çıkmak için geri manevra yaptığı sırada eşi Sebahat Kocaman'a (49) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Sürücü Kocaman gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Eşine Araç Çarpıp Öldürdü - Son Dakika
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