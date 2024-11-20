Alanya'da İki Hortum Kamerada

Alanya'da aynı anda çıkan iki hortum kamerada
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında aynı anda çıkan iki hortum kameralara yansıdı.
Alanya ilçesi İncekum ve Okurcalar Mahallesi açıklarında sabah 08.30 sularında iki hortum meydana geldi. Denize çok uzamayan ve kıyıya ulaşamayan hortum, yaklaşık 5 dakika sonra gözlerden kayboldu.
Hortumun çıkış anı kameralara yansıdı.
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