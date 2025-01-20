Alanya'da Kitap Paydaşlığı Projesi - Son Dakika
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Alanya'da Kitap Paydaşlığı Projesi

Alanya\'da Kitap Paydaşlığı Projesi

Fatma Coşkun'un projesi, öğrencilerin okuma alışkanlığını artırarak dostluk bağlarını güçlendiriyor.

20.01.2025 03:25
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Alanya'da 'Kitap Paydaşlığı' okuma alışkanlığı kazandırdı

Fikir öğretmenden, azim ve başarı öğrencilerden

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokulu bölümünde Türkçe öğretmenliği yapan Fatma Coşkun öğrencilerin okuma becerilerine katkıda bulunuyor. 'Kitap paydaşlığı' altında fikir üreten Coşkun, bu sayede öğrenciler arasında dostluk ve arkadaşlık bağlarını da güçlendirdi.

Çağın, gençlerde ve öğrencilerde en büyük sıkıntıların başında okuma alışkanlığı geliyor. Okullarda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma adına birçok etkinlik ve programlar yapılsa da yeterli olmuyor. Öğrencilerine okuma alışkanlığını artırmak için fikir üreten Alanya Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesinde Türkçe öğretmenliği yapan Fatma Çoşkun kitap paydaşlığı altında bulduğu fikir ile öğrencilerin okuma becerilerini artırdı.

Öğrenciler öncelikle sınıfta bulunan bir arkadaşı ile eşleşti. Eşleşen öğrenciler sınıf kitaplığından aldıkları veya kendi kitaplıklarından getirdikleri bir kitabı paydaş kitap olarak belirlediler. Eşlerden bir tanesi paydaş kitabı istediği sayfaya kadar okuduktan sonra kendi bölümü bitince okuduğu bölümü arkadaşına anlatıp kitabı ona teslim etti. Kitabı alan öğrenci, arkadaşının bıraktığı yerden okumaya devam edip ertesi gün kendi okuduğu bölümü arkadaşına anlattı. Bu sayede öğrenciler kendi aralarında kitap sohbeti yapma fırsatı yakaladı. Aynı kitabı okuyan iki kişinin olması öğrencilerin kitaba farklı bir anlam yüklemesini sağlarken kitap, öğrencilerin arkadaşı haline geldi, öğrencilerde okuma alışkanlığı hız kazırken dostluk ve arkadaşlık ilişkileri de artmaya başladı.

Okuma alışkanlığı sayesinde kendisinin geliştiğini ifade eden sınıf öğrencilerinden Umut Yıldız, arkadaşlarımla beraber kitapların özetlerini tartışmayı ve kitap okuma alışkanlığı sayesinde kendisinin geliştiğini söyledi. İrfan Yeni, ise okudukları kitap okuma alışkanlığı ile birlikte arkadaşları ile olan diyaloğunun arttığını ve okuduğu kitabı arkadaşlarına verdikten sonra farklı düşünce ortaya koyduklarını söyledi.

Bulduğu fikir ile öğrencileri arasında arkadaşlık köprüleri kurmayı başaran Türkçe Öğretmeni Fatma Coşkun "Öğrencilerimin okuma ile ilgili büyük problemleri vardı. Kitap paydaşlığı ile ilgili aklıma fikir geldi. Bir öğrencinin okumuş olduğu bir kitabı başka bir öğrencide okursa birlikte değerlendirirlerse farklı bir bakış açısı kazanırlar. Birlikte ortak bir payda da buluşurlar diye fikir çıktı. Bunu öğrencilerimle paylaştım öğrencilerimde sağolsun okumayan öğrencim bile beni desteklemek için bende varım dediler. Bu sayede o öğrencilerim ayda 6-7 kitap okumaya başladı. Beni kırmamak için başlayan bu serüven artık hayatlarının bir parçası olmuş durumda" dedi.

Okuyan nesil olarak bu yola çıktıklarını ifade eden Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi okul Müdürü Yılmaz Kısa " Aynı kitabı bir öğrenci diğer öğrenci ile birlikte okudu. Okudukları bu kitabı birlikte değerlendirerek bir şeyleri keşfetme, yeniliklere adım atma ve değişik duyguları birlikte yaşama adına böyle bir proje gerçekleştirdik" dedi.

Sürdürülebilir bir okuma alışkanlığını yakalamak için bu projenin önemli olduğuna değinen Türkçe Öğretmeni Çağatay Duman ise "Öğrencilerimizin okumayı yalnızca bir görev olarak kendilerinde görmemesi kendilerini geliştirmek için, eğlenmek için, keşfetmek için okumayı da kendi hayatının içerisine alması için bu projeye başladık. Aynı kitabı farklı öğrencilerimiz okuduğu için farklı bakış açısı kazandılar" şeklinde konuştu.

Kitap okuma etkinliği sayesinde öğrencilerin arkadaşları ile olan diyalogları da artarken ayda bir tane kitap okuyan öğrenciler bile 6-7 kitap okur hale geldi.

Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Alanya, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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