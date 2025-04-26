Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.
Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi'ndeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?