Alanya'da Muz Yüklü Kamyonet Devrildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen muz yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Tahsin Ç. yönetimindeki muz yüklü 07 NG 271 plakalı kamyonet, Oba Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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