Alanya'da Orman Yangını

ALANYA'DA ALEVLERİN ETRAFI ÇEVRİLDİ

Alanya ilçe merkezine yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Söğüt Yaylası'nda öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüdü. Ormandaki yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü, ASAT ve jandarma ekipleri tarafından yoğun şekilde müdahale edildi. Yangın gece saatlerinde de etkisini sürdürürken, alevlerin çevresi ekipler tarafından büyük ölçüde çevrildi. Bölgenin sarp ve dağlık yapısı nedeniyle kara ekiplerinin müdahalesi zaman zaman güçleşti.

KAYMAKAM YANGIN BÖLGESİNE GELEREK BİLGİ ALDI

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak da yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

YANGINA GENİŞ KATILIMLI MÜDAHALE

Yangına müdahalede çok sayıda personel ile 28 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 4 ekip aracı, 5 itfaiye aracı, Alanya Belediyesi'ne ait su tankerleri, 2 kepçe ve 2 greyderle yoğun müdahale edildi. Ayrıca Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan 'Hane' isimli yangın tespit köpeği de araştırma amaçlı çalışmalarda yer aldı. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda tedbirler artırılırken, şu ana kadar herhangi bir tahliye işlemi yapılmadı.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

Yangın bölgesine yakın yaşayan vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarına su taşıyarak ve yangın hattına müdahale ederek destek oldu. İş makineleriyle yangının yerleşim alanlarına ulaşmasının önüne geçilmesi için ise çalışma yapıldı.

GAZİPAŞA'DA 22 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Gazipaşa ilçesinde ise Doğanca Mahallesi'nde başlayıp Çile ve Adanda mahallelerine doğru ilerleyen orman yangınından etkilenme riski oluşan 22 ev boşaltılırken, 40 vatandaş tahliye edildi. İHH Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle evler tahliye edilirken, hayvanlar da bölgeden uzaklaştırıldı. Vatandaşların bir kısmı akrabalarında kalmayı tercih ederken, gidecek yeri olmayanlar Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından öğrenci yurduna yerleştirildi. Yangın bölgesinde havadan müdahaleye ara verilirken, kara ekipleri çalışmaları aralıksız sürdürdü.

'223 PERSONEL GÖREV YAPIYOR'

Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Kaymakam Selami Korkutata, Antalya Orman Genel Müdürlüğü'nden 72 orman personeli, 86 jandarma personeli, 20 itfaiye personeli, 13 AFAD personeli, 9 ASAT personeli, 14 Gazipaşa Belediyesi personeli, 2 Alanya Belediyesi personeli, 4 sağlık personeli ile 3 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 223 personelin yangın söndürme faaliyetlerinde aktif rol aldığını söyledi.

Haber-Kamera: Alkın BİRİCİK-Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya), Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),