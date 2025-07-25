Alanya'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Söğüt yaylasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale başlatıldı.
Öte yandan Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Uğrak, Elikesik, Toslak ve Güney mahallelerindeki ziraat alanlarında çıkan yangınların havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı bildirildi.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlara daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.
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