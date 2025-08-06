Alanya’da Otomobil Ağaca Çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde önce ağaca, ardından iş yerinin camına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
N.B. idaresindeki otomobil, Sugözü Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda, önce kaldırımdaki ağaca, sonra bir iş yerinin camına çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin ağaca çarptıktan sonra kaldırıma çıkması ve iş yerinin camına çarparak durması yer alıyor.
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