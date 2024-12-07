Alanya'da Otomobil Yangını

Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde zarar oluştu.

E.Ç. idaresindeki 01 APP 043 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar gören araç kullanılamaz hale geldi.