Alanya'da plaj güvenliği için 130 noktada çalışma yapılıyor

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, cankurtaran ve özel güvenlik ekipleriyle kentin 130 noktasında plaj güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sili, Oba Mahallesi'nde 32 No'lu plaj büfesinde ALTİD bünyesinde görev yapan özel güvenlik ve cankurtaran ekipleriyle bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Sili, Alanya'nın yaklaşık 80 kilometre uzunluğa sahip plajlarıyla yerli ve yabancı milyonlarca tatilciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sili, tatilcilerin rahat ve güvenli şekilde denize girmesi için plajlara güvenlik ve cankurtaran ekipleri yerleştirdiklerini anlatarak, "Bizim temel ürünümüz deniz-kum-güneş. Burada yaşanan sorunların önüne elimizden geldiğince geçmeye çalışıyoruz. Alanya sahillerinde ALTİD'e bağlı 130 büfenin her birinde cankurtaran bulunduğu gibi güvenlik noktasında da çaba gösteren personel var. Dünyanın her yerinde ufak tefek olaylar oluyor. En büyük kaygımız can kaybının bu anlamda olmaması ve biz de bu anlamda çaba gösteriyoruz." dedi.

Sili, ALTİD bünyesinde görev yapan cankurtaran ve özel güvenlik ekiplerine teşekkür ederek, hizmet veren firmalara plaket takdim etti.