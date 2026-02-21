Alanya'da Ramazan Etkinlikleri Başladı

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan akşamları etkinlikleri, eski belediye binası yanında kurulan alanda başladı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Ramazan ayının maneviyatını hep birlikte yaşamak, geleneklerimizi yaşatmak ve çocuklarımızın hafızasında güzel hatıralar bırakmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Alanya'da ramazan akşamları etkinlikleri başladı. Eski belediye binası yanında kurulan alanda başlayan programa; Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Program, Durmuş Benli tarafından sahnelenen Hacivat-Karagöz gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından Kuyularönü Camisi imamı Adem Yağcı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Mehmet Seven ise açılış duasını yaptı.

"Güzel hatıralar bırakmak için ramazan akşamları etkinliklerimizi düzenledik"

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel akşamda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan ayının maneviyatını hep birlikte yaşamak, geleneklerimizi yaşatmak ve çocuklarımızın hafızasında güzel hatıralar bırakmak için ramazan akşamları etkinliklerimizi düzenledik. Bu etkinlikler; kültürümüzün, sanatımızın, değerlerimizin ve ortak hafızamızın buluşma noktası oldu. Karagöz-Hacivat'tan tasavvuf musikisine, çocuk etkinliklerinden müzik dinletilerine kadar her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçirebileceği bir ortam hazırladık. Alanya'da ramazan maneviyatının meydanlarda, sokaklarda ve kalplerde yaşanmasını istedik. Çocuklarımız gülsün, büyüklerimiz sohbet etsin, komşuluk bağlarımız güçlensin istedik. Ramazan ayının kentimize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Etkinliklerimize katkı sunan sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Başkan Özçelik, desteklerinden dolayı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem'e teşekkür ederek hediye takdim etti. Etkinliğin ilk gün konuğu ise tasavvuf müziğinin öenmli isimlerinde Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu oldu. Sanatçılar orkestra eşliğinde ilahi ve tasavvuf eserleri seslendirdi.

Etkinlik belediye tarafından kurulan stantlarda vatandaşlara Osmanlı şerbeti, çay, kahve, yöresel tatlılar, pamuk şeker, Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikram edildi. Çocuklar için hazırlanan gösteriler de programa renk kattı.

Ramazan ayı boyunca sürmesi planlanan etkinlikler kapsamında bu akşam sanatçı Orhan Hakalmaz konser verecek.