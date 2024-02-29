Alanya'da Tarımsal Üretim Planlaması Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Alanya'da Tarımsal Üretim Planlaması Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Alanya\'da Tarımsal Üretim Planlaması Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik' ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Plan çerçevesinde bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri alanında çalışmalar yapılacak. Tarımsal üretim planlaması, gıda arz güvenliğini sağlayacak, üreticilerin gelir düzeyini artıracak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirilecek.

29.02.2024 13:29  Güncelleme: 13:31
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik' ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, 'Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik' ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, plan çerçevesinde bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri alanında çalışmaların gerçekleştirileceğini söyledi.

Küresel iklim değişikliği, afet, su kıtlığı, salgın ve nüfus artışı gibi etkenlerin son zamanlarda doğal kaynakların, en uygun kullanımını sağlayacak etkin planlama sürecini zorunlu hale getirdiğini anlatan Rüzgar, arz, talep miktarı ve yeterlilik oranlarına göre tarımsal üretim planlanmasının önemine vurgu yaptı.

Rüzgar, ülkede gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir olmasını sağlayacak planlama ile hem üreticilerin gelir düzeyinin artırılacağını hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını dile getirerek, "Amacımız verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi arttırmak. Bu planlama ile bir ürün ne zaman, nerede, nasıl, ne için, ne kadar üretilecek, ne kadar destek verilecek, belirlenecek. Stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi sağlanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Alanya, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Tarımsal Üretim Planlaması Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Tarımsal Üretim Planlaması Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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