Alanya'da Yeni Ebeveyn ve Çocuk Kütüphanesi Hizmete Girdi

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi Ebeveyn ve Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi, yeni yeri olan Bostancıpınarı Caddesi'ndeki Hacı Karanfil Konağı'nda hizmete başladı. Minik öğrenciler, kütüphanenin ilk yerini ziyaret ederek, etkinliklere katıldı.

Alanya Belediyesi Ebeveyn ve Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için Kadıpaşa Mahallesi, Bostancıpınarı Caddesi üzerindeki Hacı Karanfil Konağı'na taşındı. Hem çocuklara hem de ebeveynlere hizmet veren kütüphane, yeni yerinde ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Nezahat- Abdullah Doğan İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde yeni kütüphaneyi ziyaret etti. Minik öğrencilerin grup halinde kitap okudukları ziyarette, Alanya Belediyesi'nin uzman eğitmenleri eşliğinde ayraç yapımı ve oryantiring aktivitesi gerçekleştirdi.

Kütüphane yeni yerinde daha kapsamlı bir şekilde vatandaşlara hizmet verecek. Hafta içi okullar, gruplar halinde kütüphaneyi ziyaret ederek renkli etkinlikler, zeka oyunları ve kitap okumaları yapacak. Hafta içi ve cumartesi günleri ise öğrenciler, ebeveynleri ile birlikte bireysel olarak gelerek aktivitelere katılabilecekler. Yeni dönemde çocukların yanı sıra büyükler içinde kütüphane oluşturuldu.