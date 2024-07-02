Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarında bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Uğurlu Mahallesi'nde yol kenarında bulunan çeşmenin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede cesedin Ali Aydoğan'a (75) ait olduğu tespit edildi.
Aydoğan'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Yol Kenarında Bir Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?