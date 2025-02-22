Alaplı'da Karla Mücadelede Deniz Suyu Kullanılıyor - Son Dakika
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Alaplı'da Karla Mücadelede Deniz Suyu Kullanılıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, karla mücadele çalışmaları kapsamında deniz suyu ile yollar açılıyor. Alaplı Belediyesi, bu doğal yöntemi her yıl uygulayarak yolların temizliğinde deniz suyunu kullanıyor.

22.02.2025 17:06  Güncelleme: 17:12
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Alaplı'da karla mücadelede deniz suyu kullanılıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde karla mücadele çalışmaları kapsamında deniz suyu ile ana ve ara yollarda çalışmalar sürüyor.

Alaplı Belediyesi, kar yağışıyla mücadelede deniz suyu kullanmaya devam ediyor. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, her yıl belediye başkanının talimatıyla bu yöntemi uyguladıklarını belirterek, deniz suyunun doğal bir katkı maddesi olduğunu vurguladı.

Taşkın, "Doğal malzemeyi alıp doğal bir şekilde kullanıyoruz. Don ve ayaz olmadığı sürece deniz suyunu yolları açmak için değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra kepçelerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Buzlanma meydana geldiğinde ise tuzlama çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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