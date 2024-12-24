Alaşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Alaşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu

Manisa Alaşehir'de düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, çok miktarda kaçak alkol ele geçirildi.

24.12.2024 17:48
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışı yapıldığı tespit edilen imalathane ve depolara eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda 1627 litre rakı, 1085 litre şarap, 265 litre etil alkol, 56 litre viski, 20 litre votka, 48 anason kiti, 14 sentetik ecza, 2,5 gram esrar ve 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika

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