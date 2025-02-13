Albares: Barış anlaşması adil olmalı

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, olası Rusya- Ukrayna barış anlaşmasının Avrupa ve bölge açısından adil olması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bazı dışişleri bakanlarıyla Paris'te bulunan Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştıklarına dair açıklamasını basına değerlendirdi.

Trump'ın açıklamasına temkinli yaklaşan Albares, "Ukraynasız Ukrayna üzerine hiçbir şeye karar verilemez ve Avrupasız da Avrupa'nın güvenliği üzerine hiçbir şeye karar verilemez. Çünkü Ukrayna'ya yönelik Rus saldırısı açık bir şekilde Avrupa güvenliğini etkiliyor." dedi.

Albares, olası bir barış anlaşmasının BM Sözleşmesi'ne de saygılı olması gerektiğini ifade ederek, "Adil olmayan, saldırgan bir savaşı, adaletsiz bir barış sona erdiremez çünkü bu Avrupa'nın güvenliği veya dünyadaki istikrar için iyi olmaz." diye konuştu.

Trump-Putin telefon görüşmesi

Putin ile telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Trump, "uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ortak alanlara ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını" belirtmişti.

Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız." bilgisini vermişti.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulmasına yönelik müzakerelere ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un katılacağını kaydetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi yapan Trump, bununla ilgili olarak da, "O da (Zelenskiy) Devlet Başkanı Putin gibi barış istiyor. Savaşla ilgili çeşitli konuları ele aldık, cuma günü Münih'te yapılacak olan ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun heyete liderlik edeceği toplantıyı konuştuk. Bu toplantının sonuçlarının olumlu olacağından umutluyum." açıklamasını yapmıştı.