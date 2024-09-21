Albay Naim Tavlı\'nın Cenazesi Karasu\'da

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Ankara'da katıldığı oğlunun nişan merasiminde halay sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, için memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçeye bağlı Limandere Mahallesi Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Tavlı'nın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Sakarya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Sakarya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Sayılan, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, ilçe protokolü ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. 2 çocuk babası Albay Tavlı'nın çocukları Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılıp ağladı. Tavlı'nın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Limandere Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA

Haber Levent KIZILASLAN KARASU (Sakarya),