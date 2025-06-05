Birçok eseri Yapı Kredi Yayınları'ndan yayımlanan ünlü yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelecek.
Manguel, önce 13 Haziran'da Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi'nde kitaplarını imzalayacak.
Usta yazar, 14 Haziran'da İstanbul Modern'de sanatçı Ali Kazma'yla söyleşi yapacak. Söyleşi, Kazma'nın Manguel'in kütüphanesinin Fransa'dan Portekiz'e taşınma sürecini ele alan "Alberto Lizbon'da" başlıklı üretimlerini içeren "Aklın Manzaraları" başlıklı sergisi kapsamında gerçekleştirilecek.
Programda Kazma'nın çalışmalarıyla sanatçının "gerçeklik ile hayal gücü arasında bir dönüşüm portalı" olarak tanımladığı Manguel'in düşünsel dünyası üzerine konuşulacak.
Moderatörlüğünü serginin küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer'in üstleneceği söyleşi, "Aklın Manzaraları" sergisinin ilk kamusal etkinliği olacak.
Son Dakika › Güncel › Alberto Manguel İstanbul'da Okurlarıyla Buluşacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?