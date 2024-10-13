Alev Alan Araç Otoyolda Paniğe Neden Oldu

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- Alev topuna dönen araç kontrolden çıkarak otoyolda paniğe neden oldu

YENİ DELHİ - Hindistan'da alev topuna dönen araç kontrolden çıkarak otoyolda paniğe neden oldu.

Hindistan'ın Racasthan eyaletinde yer alan Jaipur'da bir araç seyir halindeyken alev aldı. Sürücü yanan aracı yol kenarına park terk ederek terk etti. Alev topuna dönen araç, daha sonra yangını izleyenlerin üzerine doğru hareket etti. Yolda bulunan insanlar ve araçlar, alev topuna dönen araçtan panikle kaçtı.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, aracın ilk olarak klimasından gelen dumanın ardından sürücünün aracını kenara çektiği ve kaputunu açtığı aktarılarak, aracın motorunda başlayan yangının kısa sürede büyüdüğü ifade edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen itfaiye ekibi aracı söndürdü.