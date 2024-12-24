Alevi Dernekleri ile Toplantı Yapıldı - Son Dakika
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Alevi Dernekleri ile Toplantı Yapıldı

Alevi Dernekleri ile Toplantı Yapıldı

Vali Yardımcısı Uysal ve Bakan Müşaviri Ersin, Alevi dernekleriyle bir araya geldi.

24.12.2024 15:46
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

Uysal, Valilik B-Blok'taki programın açılışında, Türkiye'de Aleviler, Sünniler ve farklı etnik grupların bir arada yaşadığını ve ayrı gayrı olmadığını belirterek, Valilik olarak üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını söyledi.

Ersin de 81 ildeki tüm cemevlerini dolaştıklarını, temel amaçlarının Türkiye'nin huzuru, birliği, refahı ve beraberliği olduğunu belirtti.

Bu yüzden çalmadıkları kapı, gitmedikleri yer ve sıkmadıkları el bırakmamak için uğraştıklarını belirten Ersin, şöyle devam etti:

"Kısaca İçişleri Bakanlığı olarak her yerde olmaya gayret sarf ediyoruz. İşlemlerimizi belli bir yöntem ve şekil ile gerçekleştiriyoruz. İllerimizde ihtiyaçlarla ilgili tüm talepler, valiliklerimizde toplanarak, vali yardımcılarımız ve il kültür ve turizm müdürlerimiz vasıtasıyla birebir, elden, kısa zamanda çözüme kavuşturuluyor."

Ersin, İçişleri Bakanlığı olarak önceliklerinin, Türkiye'nin iç huzuru olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin üç tarafının denizle, dört tarafı düşmanla çevrili olduğuna dikkat çeken Ersin, "Bu yüzden milli birliğe son zamanlarda, geçmiş zamanlara göre çok çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlardayız. Bu yüzden de saflarımızı daha çok sıklaştırarak sizlerle bir araya geliyoruz. Özümüzü koruyarak Aleviliğimizi daha iyi noktalara nasıl taşıyacağımızı belirlemek için bu toplantıları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Basına kapalı devam eden toplantıya, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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