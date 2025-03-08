Alevi Katliamına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alevi Katliamına Tepki

DEM Parti, Alevi katliamları için uluslararası dayanışma ve yeni bir diyalog süreci çağrısında bulundu.

08.03.2025 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından yapılan ortak açıklamada, dünya kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşen tarihin en büyük Alevi katliamlarından birine seyirci kalındığı belirtilerek, " Türkiye'deki iktidarı, HTŞ yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiyi ve her türlü işbirliğini gözden geçirmeye, bu katliamları önlemek üzere yapıcı bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz. Uluslararası kamuoyunu ise Lazkiye ve Tartus'ta yaşanan bu katliamlara karşı etkin bir tutum almaya ve Suriye'deki Alevi halkıyla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, DEM Parti'nin Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülkedeki tüm toplumsal kesimleri ve farklılıkları tanıyan kapsayıcı ve demokratik bir anayasal çözümü savunduğu belirtilerek, "8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ve HTŞ'nin Suriye'nin önemli bir kısmında denetimi ele geçirmesinin ardından kurulan Ahmed El Şara (Colani) yönetimi, ilk 3 aylık süreçte ısrarla Kürtleri, Alevileri, Dürzileri, kadınları ve 'kendisinden' olarak tanımlamadığı tüm toplumsal kesimleri dışlayan bir politika izledi. Geçici hükümetin belirlenmesi, ulusal diyalog konferansının düzenlenmesi ve anayasa hazırlık komitesinin oluşturulması gibi Suriye'nin geleceğine yön verecek tüm kritik aşamalarda halkların ve inançların temsilcileriyle ortaklaşılmadı, onların sürece etkin katılımı sağlanmadı. Bu dışlayıcı yaklaşımın, yıllardır barış ve huzur bekleyen Suriye'de yeni gerilim ve çatışmalara neden olacağına dair endişelerimizi defalarca dile getirdik" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekçi ve dışlayıcı anlayışın acı sonucu"

"Son olarak Lazkiye ve Tartus'ta Arap Alevilerine yönelik gerçekleştirilen katliamlar, bu tekçi ve dışlayıcı anlayışın acı bir sonucudur. Yine Hama, Humus ve birçok köyde yoğunlaşan ve failinin HTŞ olduğu katliamlara tanık oluyoruz. Bu olağanüstü gelişme, 2011'den bu yana devam eden iç savaşın halen bitmemiş olduğunun açık göstergesidir. Durum son derece ciddidir ve dünya kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşen tarihin en büyük Alevi katliamlarından birine seyirci kalınmaktadır.

"Yeni bir diyalog ve inşa süreci başlatılmalı"

HTŞ yönetiminin Alevi halkına yönelik bu katliamlarını ve zorla yerinden etme politikalarını en güçlü şekilde kınıyoruz. HTŞ yönetimi, derhal bu saldırılara son vermeli ve Arap Alevilerinin meşru ve demokratik taleplerini tanımalıdır. Bu trajik gelişmeler bir kez daha göstermektedir ki Suriye'de kalıcı barışın ve toplumsal huzurun yolu, farklılıkların tanınmasından ve tüm halkların, inanç gruplarının eşit ve adil şekilde temsil edildiği adem-i merkeziyetçi bir yönetimin oluşturulmasından geçmektedir. Son 3 aydır tek taraflı yürütülen idari, hukuki ve siyasi girişimlere derhal son verilmeli, tüm kesimlerin uzlaşabileceği yeni bir diyalog ve inşa süreci başlatılmalıdır.

"İktidarı HTŞ yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiyi gözden geçirmeye davet ediyoruz"

Türkiye'deki iktidarı, HTŞ yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiyi ve her türlü işbirliğini gözden geçirmeye, bu katliamları önlemek üzere yapıcı bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz. Uluslararası kamuoyunu ise Lazkiye ve Tartus'ta yaşanan bu katliamlara karşı etkin bir tutum almaya ve Suriye'deki Alevi halkıyla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alevi Katliamına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:34:06. #7.11#
SON DAKİKA: Alevi Katliamına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.