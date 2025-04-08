Ali Babacan'dan Mahir Polat için Tahliye Talebi - Son Dakika
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Ali Babacan'dan Mahir Polat için Tahliye Talebi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ağır sağlık sorunları nedeniyle derhal tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.

08.04.2025 20:19  Güncelleme: 21:13
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın derhal tahliye edilmesini talep etti ve "Ağır sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanabilecekken hala cezaevinde olması canına kastetmektir" dedi.

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki muayenesinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine sevk edildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Polat'ın durumuna ilişkin X hesabından yazılı açıklama yaptı.

Polat'ın tahliye edilmesini gerektiğini vurgulayan Babacan şunları kaydetti:

"Tutuklandığı günden bu yana hastane ile cezaevi arasında neredeyse mekik dokuyan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ağır sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanabilecekken hala cezaevinde olması canına kastetmektir. Mahir Polat derhal tahliye edilmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Babacan'dan Mahir Polat için Tahliye Talebi - Son Dakika

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