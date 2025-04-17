Ali Babacan'dan Sırrı Önder'e Ziyaret

(İSTANBUL) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Babacan, "Bu sabahtan itibaren bir miktar daha iyi haberler almaya başladık. Bu da bizi umutlandırdı. Umarım ki Sırrı Bey bir an önce eski sağlığına kavuşur, kaldığı yerden çalışmalarına başlar; sevdikleriyle, çalışma arkadaşlarıyla yeniden buluşur. ve umarım ki kalbi Türkiye için, kalbi barış için, eski enerjisiyle çarpmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Babacan, ziyaretin ardından hastane önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Özellikle son aylarda içinden geçmekte olduğumuz süreçte kendisinin çok önemli bir rolü ve sorumluluğu oldu. Ben burada, huzurlarınızda, kendisine bu samimi ve candan çabası için şükranlarımı sunmak istiyorum.

Dün ağır bir rahatsızlık geçirdi; zor ve uzun bir operasyon süreci geçirdi. Doktorları sağ olsunlar, kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirdiler. Kızı yanına girip çıkabildi. Biraz önce hem değerli kızıyla hem de yakın akrabalarıyla görüşme imkanımız oldu. Sağlık durumu ile ilgili ilk elden bilgi alma imkanımız oldu.

Bu sabahtan itibaren bir miktar daha iyi haberler almaya başladık. Bu da bizi umutlandırdı. Umarım ki Sırrı Bey bir an önce eski sağlığına kavuşur, kaldığı yerden çalışmalarına başlar; sevdikleriyle, çalışma arkadaşlarıyla yeniden buluşur. ve umarım ki kalbi Türkiye için, kalbi barış için, eski enerjisiyle çarpmaya devam eder.

Biz kendisine dua ediyoruz ama görüyoruz ki tüm Türkiye Sırrı Süreyya Önder için dua ediyor. İnşallah bu dualar karşılığını bulur. İnşallah Türkiye için güzel şeyler yapmaya devam eder; siyasetin gülen yüzü, barış yüzü olmaya devam eder. Arkadaşlarımızla beraber kalbimiz ve dualarımız kendisiyle."