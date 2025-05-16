Ali Özgentürk İçin Anma Töreni

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Türk sinemasının ünlü ismi Ali Özgentürk için Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlendi. Kızı Simay Özgentürk'ün hüznü törene damga vururken, sanat camiası "Selvi Bolum Al Yazmalım' gibi unutulmaz eserlerin yaratıcısını kaybetmenin üzüntüsünü paylaştı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, usta yönetmen, yazar ve senarist Ali Özgentürk, dün hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Özgentürk, Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Özgentürk için düzenlenen töreni sanat dünyasından birçok isim bir araya geldi. Gazeteci Necati Doğru, yazar Sunay Akın, oyuncular Nur Sürer, Menderes Samancılar, Halil Ergün, Sumru Yavrucuk, Suna Selen, Meltem cumbul ve Meral Çetinkaya, yönetmen Biket İlhan, eşi ve yazar Işıl Özgentürk, gazeteci Kürşat Başar, yazar Mehmet Açar, kardeşi ve gazeteci Nebil Özgentürk katıldı. Anmada, yönetmenin filmlerinden sahneler eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Kızı Simay Özgentürk: "Babamın mirası sinemayla yaşayacak"

Törende ünlü senaristin kızı Simay Özgentürk'ün babasının tabutunun üzerine karanfiller koyarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"Bizim ailemizin öğretmeniydi"

Nebil Özgentürk, ağabeyi Ali Özgentürk'e son görevini yerine getirmek üzere Beyoğlu Atlas Sineması'nda açıklamada bulundu. Özgentürk ağabeyi usta yönetmen için 'Çok erken kaybettik. Çok uğraştık ama akciğer enfeksiyonunu yenemedi. Kolunun altında 60 projeyle uğurladık onu. Bizim ailemizin öğretmeniydi.' dedi.

"Toplumsal sinemanın kapısı kapandı"

Törende gözyaşlarını tutamayan usta oyuncu Nur Sürer, yakın dostuna veda ederken yaptığı konuşmada, "Yeşilçam'da cenazelerde tutkun bir kardeşlik vardır her zaman. Gerçekten çok üzgünüm, çok şaşırdım ölümünü duyunca. Toplumsal sinema kapısını kapattı" dedi.

"Ali ağabey bizim sektörümüzün de koca bir okyanusuydu"

Menderes Samancılar yakın dostu Ali Özgentürk için şunları söyledi: "Kim olursan ol yaşlanınca hayat seni yalnızlaştırıyor. Yaşlılık biraz daha insanı kırılgan yapıyor. Yoksa Ali ağabeyimiz ölünceye kadar herkes tarafından sevgi saygı gördü. Yeri doldurulmayacak önemli yönetmenlerimizden, iyi insandı. Güzel filmler yaptı, iyi yaşadı yan doğru dürüst yaşadı, kendi bir doğrusu vardı. Ali ağabey bizim sektörümüzün de koca bir okyanusuydu."