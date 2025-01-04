Ali Şir Nevayi'ye Özel Sergi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ali Şir Nevayi'ye Özel Sergi Açıldı

Ali Şir Nevayi\'ye Özel Sergi Açıldı

TYEK, Ali Şir Nevayi'nin vefatının 523. yılı dolayısıyla sergi düzenledi. Sergi 17 Ocak'a kadar açık.

04.01.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEK) tarafından Ali Şir Nevayi'nin vefatının 523. yılı dolayısıyla düzenlenen "Külliyat-ı Nevayi" sergisi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde açıldı.

Sergi açılışında konuşan TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, kurum olarak belirli periyotlarla yazma eserlerle ilgili programlar düzenlediklerini belirterek, bu programlarla tarihi sürekliliği korumaya çalıştıklarını söyledi.

Büyük devletlerin, sembolik hareketlerle sahip oldukları geleneği canlı tuttuğuna dikkati çeken Yılmaz, "Biz de köklü siyasi ve ilmi geleneğe sahip bir milletiz. Nevayi, hiç şüphesiz geleneğimizin en önemli simalarından birisidir. Ali Şir Nevayi, ilmi şahsiyeti, şöhretinin altında kalan meşhur meçhullerdendir. Biz de bu değerli şahsiyeti anmak için bir program düzenlemek istedik. Günay Kut Hocamıza, bizim için yaptığı çalışma ve bugün aramızda olduğu için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen ve "Külliyat-ı Nevayi"nin naşiri Emeritus Prof. Dr. Günay Kut, "Şair, Mutasavvıf ve Devlet Adamı: Ali Şir Nevayi" başlıklı konuşmasında, Nevayi'nin Çağatay Türkçesinin kurucusu olduğunu ve çok sayıda eser veren, ilmi şahsiyet olduğunu dile getirdi.

Kut, kendisinden sonra gelen isimler üzerinde Nevayi'nin çok büyük bir etkiye sahip olduğunu ve bundan dolayı en fazla taklit edilen isimlerin başında geldiğini vurgulayarak, "Nevayi, 1441'de Herat'ta dünyaya gelmiştir. Babasından dolayı devlet kademeleriyle temasları olmuştur. Ayrıca çocukluk arkadaşı Hüseyin Baykara, Timur devletinin başına geçince önemli görevlerde yer almıştır. Kendisi gibi bir şair olan Baykara, Nevayi'yi himayesine almıştır. Nevayi, şairliğinin yanı sıra hem mutasavvıf hem de devlet adamı kimliğine sahip özel bir isimdir." diye konuştu.

"Ortaya koyduğu eserler söz konusu olduğunda ona en yakın isimler, Katip Çelebi ve Lami'dir"

Nevayi'nin çok yönlü bir şair ve yazar olduğunun altını çizen Kut, "O, toplam 29 eser ortaya koymuştur. Bunlar arasında divanlar, hamseler, mesneviler, tezkireler, dil üzerine çalışmalar, tarih üzerine eserler, dini, ahlaki, biyografik eserler ve belgeler yer almaktadır. Nevayi bu anlamda çok üretken bir ilim insanıdır. Ortaya koyduğu eserler söz konusu olduğunda ona en yakın isimler, Katip Çelebi ve Lami'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Kut, Ali Şir Nevayi'nin birçok eserinin Türkçe yayımlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ben doktora çalışmamı Ali Şir Nevayi üzerine yaptım. Hocalarım Ali Nihat Tarlan ve Reşit Rahmeti Arat'tı. Onların benim üzerimde büyük emekleri olmuştur. Tarlan Hoca edebiyatçı, Rahmeti Bey ise dilciydi. Onlardan çok kıymetli bilgiler öğrendim. Doktoramı 1965'te tamamladım ve bu çalışmayla Nevayi üzerine araştırmalar da başlamış oldu. Günümüzde Nevayi üzerine birçok değerli ve özgün eser yayımlandı. Bunlardan sonuncusu da Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın benden ricasıyla "Külliyat-ı Nevayi" üzerine yaptığım çalışma oldu. Ali Şir Nevayi'nin vefat yıl dönümde bu eserin yayınlanması ve bu programın yapılmasından son derece mutluyum."

Yoğun bir ilginin olduğu etkinliğe, Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer ile Prof. Dr. Mustafa Kaçalin de katıldı. Etkinlik, hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından sona erdi.

Nevayi'nin eserleriyle şekillenen edebiyat tarihine ışık tutmak ve onun dil ve edebiyat üzerindeki eşsiz etkilerini anlamak için hazırlanan sergi, 17 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ali Şir Nevayi hakkında

Ali Şir Nevayi, 1441'de Herat'ta, Timur hanedanına hizmet eden Uygur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Timur hükümdarı Hüseyin Baykara'nın hizmetinde bulunan Nevayi, Çağatay Türkçesinin klasik döneminde büyük bir etkiye sahip oldu ve bu etkisinden dolayı Çağatay Türkçesine Nevayi dili de dendi.

Hemen hemen her türde esere imza atan Nevayi, divan, mesnevi, tezkire, biyografi gibi türlerde edebi, dini, ahlaki, tarihi eserler telif etti.

Yazdığı eserlerle Osmanlı/Anadolu edebiyatı için de çığır açıcı bir etki yapan Nevayi, 1501'deki vefatının ardından Kudsiyye Camii yanında yaptırdığı türbeye defnedildi.

Kaynak: AA

Coşkun Yılmaz, Kültür Sanat, Edebiyat, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Şir Nevayi'ye Özel Sergi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
09:48 ’’Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak’’ iddiası ''Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak'' iddiası
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
14:27 Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü
14:25 Sigara ve alkole ÖTV zammı Sigara ve alkole ÖTV zammı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
14:11 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda
14:09 Toki’nin taksit tutarları değişti Toki'nin taksit tutarları değişti
14:06 Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
14:05 Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması
13:48 Zeynep Tokuş’un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor Zeynep Tokuş'un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor
13:37 Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 11:27:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Şir Nevayi'ye Özel Sergi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.