İzmir'in Aliağa ilçesinde tırın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ö.Y'nin kullandığı 35 CFD 231 plakalı tır, İzmir- Çanakkale kara yolunun Aliağa mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Aliağa'da Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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