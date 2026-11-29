Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine yönelik kuşatmasını kıracaklarını taahhüt etti.

Yemen'in 59. Bağımsızlık Günü dolayısıyla konuşma yapan Alimi; Taiz üzerindeki kuşatmanın kaldırılacağı, kenti güneydeki Lahic ve Aden vilayetlerine bağlayan yolun açılacağı ve yerinden edilenlerin evlerine döneceği sözlerini verdi.

Silahlı kuvvetler, askeri birlikler ve halk direnişinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle inisiyatifi yeniden ele alma ve kuşatmayı kırma gücüne sahip olduğunu dile getiren Alimi, önceliklerinin başkent Sana'daki darbe sona erene ve devlet kurumları yeniden tesis edilene kadar "Yemen'in Şafağı" operasyonu kararlılıkla sürdürmek olduğunu vurguladı.

Alimi, Husilerin Taiz kırsalındaki bazı bölgeleri ele geçirerek halkın Aden'e giden yolunu kestiğini ve sivillerin su, gıda ile ilaca erişimini kısıtladığını belirtirken, üç aydır devam eden gerilimin kentin ve halkının direncini kırmayı başaramadığını ifade etti.

Taiz'in "değişimin beşiği, direncin sembolü ve ülkenin sarsılmaz kalesi" olmaya devam edeceğini ifade eden Alimi, Husilerin kontrolündeki bölgelerin sakinlerine, özellikle de aşiret liderleri ve ileri gelenlere çocuklarını cephelere göndermeme çağrısında bulundu.

Alimi, İran'ı "Yemen'e silah ve uzman göndererek savaşı körüklemekle" suçlayan Alimi, uluslararası toplumdan Husilere silah akışını engellemesini ve grubu finanse eden tarafların peşine düşmesini talep etti.

Uluslararası toplumu yolların açılması, alıkonulan kişilerin derhal serbest bırakılması ve Husilere herhangi bir teşvik sunulmaması konusunda ortak bir tutum almaya çağıran Alimi, Husilere taviz verilmesinin gelecekte daha fazla sivilin kaçırılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Yemen'de temmuz ayında başlayan askeri gerilim, Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından ülkede yaşanan görece sakin dönemi sona erdirmişti.

Yemen hükümeti tarafından 5 Ekim 2026'da başlatılan "Yemen'in Şafağı" adlı askeri operasyonun, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin açıklamasına göre, Husilerin kontrolündeki devlet kurumlarını geri almayı ve başkent Sana'da yeniden hakimiyet sağlamayı amaçladığı belirtilmişti.