Alimi, Mısır-Suudi dayanışmasını bölgesel tehditlere karşı zorunlu gördü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, bölgesel tehditlerle mücadele edilmesi ve Arap ülkelerinin ulusal güvenliğinin korunması için Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki dayanışmanın zorunlu olduğunu belirtti.

Alimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi liderliğindeki Mısır'ın sergilediği cesur duruşu, bu duruşun, ortak tehditlerle mücadele etme ve her iki halkın çıkarları ile ulusal güvenliğini koruma konusunda Suudi Arabistan ile ortaya koyduğu dayanışmayı selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kahire ve Riyad'ı "Arap ulusal güvenliğinin iki kanadı" olarak nitelendiren Alimi, bu iki ülkenin birlikteliğinin Arap devletlerini güçlendirdiğini ve barışı sağlama kapasitelerini artırdığını ifade etti.

Mısır'ın Suudi Arabistan ile sergilediği dayanışma ve Suudi Arabistan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığından övgüyle bahseden Alimi, Kahire yönetiminin bunun yanı sıra uluslararası seyrüsefer güvenliğini ve stratejik su yollarının emniyetini sağlama hususundaki gayretlerine de dikkati çekti.

Öte yandan Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan el-Barakani de Mısır Meclisinin alması beklenen karar ve sergileyeceği tutum konusunda ümitli olduğunu ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi dün yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ı korumak ve savunmak için her türlü adımı atacaklarını" söylemişti.

Mısır Ulusal Savunma Konseyi de Yemen'deki Husilerin saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla ülkeye gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanması kararı almıştı. Konseyin kararının ardından Mısır Meclisinin bugün toplanarak konuyu görüşmesi bekleniyor.