Alimi, Mısır-Suudi dayanışmasını bölgesel tehditlere karşı zorunlu gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Alimi, Mısır-Suudi dayanışmasını bölgesel tehditlere karşı zorunlu gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, bölgesel tehditlerle mücadele için Mısır-Suudi dayanışmasının zorunlu olduğunu belirtti. Alimi, Kahire ve Riyad'ı 'Arap ulusal güvenliğinin iki kanadı' olarak nitelendirerek bu birlikteliğin Arap devletlerini güçlendirdiğini söyledi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, bölgesel tehditlerle mücadele edilmesi ve Arap ülkelerinin ulusal güvenliğinin korunması için Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki dayanışmanın zorunlu olduğunu belirtti.

Alimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi liderliğindeki Mısır'ın sergilediği cesur duruşu, bu duruşun, ortak tehditlerle mücadele etme ve her iki halkın çıkarları ile ulusal güvenliğini koruma konusunda Suudi Arabistan ile ortaya koyduğu dayanışmayı selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kahire ve Riyad'ı "Arap ulusal güvenliğinin iki kanadı" olarak nitelendiren Alimi, bu iki ülkenin birlikteliğinin Arap devletlerini güçlendirdiğini ve barışı sağlama kapasitelerini artırdığını ifade etti.

Mısır'ın Suudi Arabistan ile sergilediği dayanışma ve Suudi Arabistan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığından övgüyle bahseden Alimi, Kahire yönetiminin bunun yanı sıra uluslararası seyrüsefer güvenliğini ve stratejik su yollarının emniyetini sağlama hususundaki gayretlerine de dikkati çekti.

Öte yandan Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan el-Barakani de Mısır Meclisinin alması beklenen karar ve sergileyeceği tutum konusunda ümitli olduğunu ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi dün yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ı korumak ve savunmak için her türlü adımı atacaklarını" söylemişti.

Mısır Ulusal Savunma Konseyi de Yemen'deki Husilerin saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla ülkeye gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanması kararı almıştı. Konseyin kararının ardından Mısır Meclisinin bugün toplanarak konuyu görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
PolitikaKahireGüncelRiyadMısırYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
İstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor İstanbul konserinde fenalaşan 3 kişiden biri öldü, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
17:37
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
17:32
Fransa’daki protestolar dalga dalga yayılıyor İtalya da yangın yerine döndü
Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü
17:01
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan Beşiktaş’ın rakibi dağıldı
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
17:00
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
16:39
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama
AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
16:30
Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası
Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 17:49:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Alimi, Mısır-Suudi dayanışmasını bölgesel tehditlere karşı zorunlu gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei