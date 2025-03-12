Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Saldırı

Maltepe'deki bir alışveriş merkezinin önünde kendilerini güvenlik görevlilerine şikayet eden kişiye bıçakla saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde çıkan kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, bir kişinin, alışveriş merkezinde taşıdıkları poşetten şüphelendiği 2 kişiyi güvenlik görevlilerine bildirdiği, görevliler ile dışarıya çıkardıkları şüpheliler arasında tartışma yaşandığı belirlendi.

Şüphelilerin bu sırada kendilerini şikayet eden kişiyi fark ettikleri, bıçakla saldırdıkları bu kişiyi hafif yaraladıktan sonra bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.

Kimlik bilgileri belirlenen A.M.V. ile kavga sırasında elinde bıçak bulunan N.T.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.