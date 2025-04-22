Aliyev: Çin-Azerbaycan İlişkileri Derinleşiyor

BAKÜ, 22 Nisan (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, köklü bir tarihe ve güçlü geleneklere sahip Çin-Azerbaycan ilişkilerinin sürekli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Aliyev kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da derinleştireceğinden emin olduğunu belirtti.

Aliyev, "Çin, dünyada en dinamik gelişim sergileyen ülkelerden biri. Kaydettiği ilerleme sadece Çin halkına fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel çıkarlara da hizmet ediyor" dedi.

Azerbaycan ve Çin'in Temmuz 2024'te aralarında stratejik ortaklık kurulmasına yönelik ortak bir bildiri imzaladığını kaydeden Aliyev, iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğini genişletme, uluslararası işbirliğini güçlendirme ve hem bölgesel hem de uluslararası seviyede barış, istikrar ve kalkınmayı ortaklaşa teşvik etme konularında mutabakata vardığını dile getirdi.

Çin'le ilişkileri güçlendirmenin Azerbaycan'ın dış politikasının önceliği olmaya devam ettiğine dikkat çeken Aliyev, özellikle karşılıklı ilgi alanlarına giren tüm konularda işbirliğini ilerletmeye odaklandıklarını ifade etti.

Azerbaycan'ın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne ilk destek veren ülkelerden olduğunu kaydeden Aliyev, inisiyatifin ülkeler arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğini, diyaloğu teşvik ettiğini ve uluslararası ticaret için yeni fırsatlar yarattığını belirtti.

Aliyev, stratejik coğrafi konumlarını kullanarak uluslararası taşımacılık koridorlarını genişletmeye, altyapıyı modernize etmeye ve limanların işlem kapasitesini artıracak ek fonlar tahsis etmeye devam edeceklerini söyledi.

Aliyev, Çin'le ekonomik ve ticari bağlarını derinleştirmeye ve iki taraf arasındaki kültürel işbirliğini genişletmeye olan bağlılıklarını da vurguladı.

Shanghai İşbirliği Örgütü'nün faaliyetlerine katılmaya büyük önem verdiklerini kaydeden Aliyev, örgütün savunduğu ilkeleri desteklediklerini söyledi.

Aliyev, işbirliğini genişletmek, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve kalkınma hedeflerini hayata geçirmek üzere önemli ticaret, ekonomi, ulaştırma, altyapı ve enerji projelerini uygulayarak bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkıda bulunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.